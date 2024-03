Gol e Azul sinalizaram interesse em operar no Aeroporto do Guarujá, afirma ministro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/03/2024 - 12:51 Para compartilhar:

As aéreas Gol e Azul estão interessadas em operar no Aeroporto do Guarujá, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O terminal, localizado no litoral de São Paulo, está com obras em andamento. As operações, com aeronaves de pequeno porte, devem começar nos próximos meses.

“Gol e Azul já sinalizaram interesse em operar no terminal, com foco na aviação regional”, afirmou Costa Filho, durante visita ao Porto de Santos nesta segunda-feira, 11.

Atualmente, o aeroporto passa pela primeira etapa, que consiste na melhora de infraestrutura e prevê cerca de R$ 23 milhões em investimentos.

A construção de um terminal de passageiros, com projeto ainda em desenvolvimento, está previsto para a segunda fase de obras.

Com os investimentos, a expectativa é que o aeroporto opere com aeronaves para até 72 passageiros.

“Isso vai atrair mais turismo de negócios e lazer, o que é fundamental para o desenvolvimento econômico da região”, segundo o ministro de Portos e Aeroportos.

