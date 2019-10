Gol e Avianca Holdings anunciam acordo de codeshare

Pouco mais de um mês após ter anunciado um acordo de codeshare com a Azul, a Avianca Holdings voltou a firmar uma nova parceria do tipo com uma brasileira, dessa vez com a Gol.

Anunciado nesta terça-feira, o acordo permitirá inicialmente que os clientes da Avianca Holdings façam conexão direta para voos operados pela Gol, tendo em mãos um único bilhete e podendo enviar as bagagens diretamente para o destino final. A parceria Gol ainda está sujeita às aprovações governamentais, e o início das vendas dos bilhetes está previsto para o fim de novembro.

Até março do ano que vem, a Gol também prevê iniciar as vendas dos voos da Avianca em seus canais, conectando o Brasil aos hubs do grupo na Colômbia e Peru, além de rotas do interior destes países e outros destinos em que o grupo estrangeiro atua.

A parceria contemplará 60 destinos nacionais e 16 internacionais da Gol, em 11 países, e 26 destinos da Avianca na Colômbia e outros 50 na América e Europa.

Em comunicado, a Avianca Holdings afirmou que “está de olho” no Brasil, que representa um mercado de “grande importância” para a estratégia do grupo. “Em 2018, transportamos mais de 600.000 passageiros de/para este país, o que representou fatores de ocupação superiores a 80% em todas as rotas”, afirma Ana María Copete, diretora de aliança da companhia.

“Junto com o grupo Avianca, vamos ampliar as possibilidades de conexões em duas das cinco principais potências econômicas da América do Sul, aumentando a oferta tanto para clientes corporativos, quanto a lazer, considerando os diferentes atrativos que estes destinos disponibilizam”, escreve Randall Saenz Aguero, diretor de Alianças, Expansão Internacional e Distribuição da Gol.

Além do acordo de codeshare, as empresas deverão firmar também uma parceria envolvendo seus programas de fidelidade Smiles e LifeMiles, permitindo que os usuários acumulem e resgatem milhas nos voos de ambas as empresas.