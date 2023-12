Gol e Ambev fazem parceria para promover ‘happy hour’ a bordo entre dezembro e janeiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/12/2023 - 11:18 Para compartilhar:

A Gol Linhas Aéreas informou nesta sexta-feira, 8, que fez uma parceria com a Ambev e terá um serviço de bordo especial para seus clientes entre dezembro e janeiro: um ‘happy hour’ com Mike’s Ice, o drink pronto, feito com vodka e suco de limão, da Ambev.

A iniciativa ocorre para passageiros que voarem de segundas às sextas-feiras em voos de final de tarde e início da noite – período das 16h50 até 19h55 – que saem dos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e de Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

“A ação faz parte de uma série de iniciativas oferecidas a bordo que conectam nossa marca aos Clientes. Em parceria com a Ambev, queremos solidificar o nosso compromisso com a experiência, agregando diferenciais para quem escolhe voar conosco”, afirma Beatriz Cabral, CMO do Grupo Gol Smiles.

“A novidade, que pretende dar um toque especial para quem for viajar, só reforça o que queremos proporcionar como marca: momentos inesquecíveis. Queremos propagar essa experiência para todos e garantir o melhor serviço de bordo ao lado da Ice mais gostosa e refrescante”, afirma Guilherme Poyares, diretor de marketing de Mike ‘s Ice no Brasil.

