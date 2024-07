Gol diz ter levado informações ao Cade sobre preços e nega qualquer prática anticoncorrencial

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2024 - 15:17 Para compartilhar:

A Gol afirmou em nota que “nega e repudia” qualquer prática que fira os princípios de concorrência e de liberdade tarifária. A companhia disse ainda que já apresentou todas as informações solicitadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), ao ser questionada sobre a investigação do órgão que apura se a companhia e a Latam praticaram combinação de preços na venda de passagens aéreas.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo, a Superintendência-Geral (SG) do órgão antitruste decidiu na última sexta-feira, 5, pela prorrogação do inquérito administrativo do caso, que foi aberto em novembro do ano passado a partir de um pedido do Ministério Público Federal (MPF) junto ao Cade.

“A Gol informa que apresentou todas as informações solicitadas pelo Cade e que continua à disposição do órgão. A companhia reitera que sempre defendeu a livre concorrência e a liberdade tarifária entre todos os competidores. A Gol nega e repudia qualquer prática que fira tais princípios”, respondeu a empresa.

A Latam já havia respondido à reportagem anteriormente, afirmando que tomou ciência do processo em 10 de novembro de 2023 e respondeu a todos os questionamentos do Cade dentro dos prazos estabelecidos.