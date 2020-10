Gol diz esperar fechar outubro com 500 voos diários

A Gol tem mantido um ritmo de crescimento na oferta de voos conforme o mercado esboça reação depois do pior da pandemia. A empresa divulgou nesta sexta-feira, em fato relevante, que no início de outubro ampliou sua oferta para cerca de 400 voos por dia e espera terminar o mês com 500 voos diários, o que representa cerca de 60% da programação de voo em igual mês de 2019. A empresa planeja operar 93 aeronaves na malha e espera abrir mais três bases operacionais.

A empresa tentou passar boas sinalizações ao mercado. A Gol aumentou a oferta de voos para uma média de 270 por dia em setembro, crescimento de 42% na comparação com agosto. Em dias de pico, a Gol chegou a operar 360 voos por dia em setembro. As vendas brutas consolidadas da companhia em setembro excederam R$ 800 milhões e a taxa de ocupação média foi de 80%.

“Novamente em setembro a Gol observou um crescimento saudável da demanda por viagens entre os brasileiros”, disse o presidente da Gol, Paulo Kakinoff, em nota. “Essa tendência deve persistir daqui para frente, uma vez que as buscas e vendas de passagens continuam crescendo. Portanto, confiamos que esses ventos favoráveis nos levem a um novo aumento em nossa capacidade ao longo dos próximos meses”, disse.

