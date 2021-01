Gol diante do Atlético-MG estabeleceu importante marca para Edimar Lateral-esquerdo do Bragantino celebrou, aos 34 anos, o seu primeiro gol de cabeça feito em toda a carreira como profissional

Apesar de acumular mais de quinze anos de carreira como atleta profissional dentro dos seus 34 anos de idade, a partida contra o Atlético-MG onde o Bragantino empatou por 2 a 2 foi especial de uma maneira um tanto quanto curiosa para o lateral-esquerdo Edimar.

Isso porque, no confronto que valeu pela 29ª Rodada do Brasileirão, o jogador marcou seu primeiro gol de cabeça em toda a trajetória. Fato esse, aliás, que o fez brincar por já ter vivido muitas vezes o lado oposto da situação, dando assistências para outros tentos de cabeça.

– Geralmente sou eu nas bolas paradas e faço a assistência para o atacante, e dessa vez foi diferente. Foi a primeira vez que fiz um gol de cabeça, foi um gol importante que nos deu o empate, e me dá ainda mais confiança para seguir ajudando. O resultado, pelas circunstâncias do jogo, não foi o ideal. Estávamos com a vitória até os minutos finais, mas fizemos uma boa partida diante de um adversário que briga pelo título. Precisamos seguir em frente e já pensar no Ceará – disse.

Falando mais sobre o próximo adversário do Massa Bruta citado por Edimar, as duas equipes estão próximas na tabela, com uma diferença de apenas quatro pontos onde os cearenses estão em 10° e o Braga em 13°.

O lateral Edimar falou sobre o confronto que, através da combinação de vitória dos comandados de Mauricio Barbieri com um do tropeço de Atlético-GO ou Athletico, farão o Bragantino adentrar a zona de equipes que irão para a próxima Sul-Americana. A partida em questão está programada para o próximo domingo (17) às 20h30 na Arena Castelão.

– O time do Ceará está numa posição melhor que a nossa, e jogando em Fortaleza irá nos dar muito trabalho. Apesar da vitória que tivemos contra eles, aqui em Bragança, sabemos que é um adversário muito difícil e que está brigando pelo mesmo objetivo que nós (Copa Sul-Americana). Estamos cientes e confiantes para ir em busca da vitória sempre respeitando a equipe deles – finalizou.

