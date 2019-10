Gol deve ter parceria com American Airlines

O American Airlines Group disse ontem que está negociando uma possível parceria com a Gol. Uma porta-voz afirmou que a companhia aérea americana está “sempre procurando parceiros em potencial”. A Gol se recusou a comentar.

A American afirmou que estava negociando um acordo que poderia “integrar voos entre as duas companhias aéreas na América Latina”.

Na semana passada, a Delta anunciou a compra da 20% da Latam por US$ 1,9 bilhão. Com isso, a Latam teve de romper a parceria que tinha com a American e a Gol, com a Delta. O rearranjo já era esperado por especialistas.

Ontem, as ações sem direito a voto da empresa fecharam o dia com alta de 4,68%, cotadas a R$ 34,65. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.