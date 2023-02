Gol: Demanda total cresce 8,9% em janeiro; oferta avança 6,2%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/02/2023 - 21:48 Compartilhe

A Gol informou nesta segunda-feira, 6, que a demanda total (RPK) aumentou em 8,9% em janeiro, em comparação a igual período do ano passado. A oferta total (ASK) cresceu 6,2% e a taxa de ocupação foi a 84,7%, um recuo de 2,1 pontos porcentuais sobre o mesmo intervalo. Já o número de decolagens evoluiu 7,9% e o número de assentos subiu 7,3%.





No mercado doméstico, a oferta (ASK) da Gol caiu 3,0% e a demanda (RPK) cresceu em 0,3%. Já a taxa de ocupação doméstica no mês passado foi 85,6%, 2,9 p.p. maior que janeiro de 2022. O volume de decolagens aumentou 3,5% e o total de assentos cresceu 3,0%.

No mercado internacional, a oferta (ASK) foi de 512 milhões, a demanda (RPK) de 396 milhões e a taxa de ocupação foi 77,5%, informou a Gol, em relatório que acompanha dados prévios de tráfego do mês de janeiro.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias