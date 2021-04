Gol: demanda para voos (RPK) diminui 32% em março ante fevereiro

A Gol divulgou seus resultados prévios de tráfego em março, no qual registrou retração de 32% na demanda para voos (RPK) em relação a fevereiro e de 47,8% ante o mesmo mês do ano passado. Ao mesmo tempo, a oferta (ASK) recuou 23% na comparação com o mês anterior e 47,7% com o mesmo período de 2020.

A taxa de ocupação dos voos ficou em 71,8%, levemente acima da registrada em mês de março do ano passado, de 71,6%. A companhia aérea operou uma média de 245 voos por dia e diz que adequou frequências à menor demanda nos seus hubs de Congonhas (São Paulo), Galeão (Rio de Janeiro), Brasília (Distrito Federal), Fortaleza (Ceará) e Salvador (Bahia). A Gol não realizou voos internacionais no mês.

No total, empresa realizou 7.581 decolagens, queda de 52% em relação a março de 2020. No acumulado do primeiro trimestre, a aérea atingiu 32.689 decolagens, queda de 48,1% ante igual período do ano anterior.

No primeiro trimestre de 2021, a demanda por voos registrou queda de 44% ante igual período do ano anterior. A mesma variação foi registrada no caso da oferta, resultando em uma taxa de ocupação de 79,8%, indicando estabilidade em relação ao reportado um ano antes.

