Gol: Demanda para voos (RPK) aumenta 289,2% em abril

A Gol divulgou seus resultados prévios de tráfego em abril, no qual registrou aumento de 289,2% na demanda para voos (RPK) em relação ao mesmo mês do ano passado. Ao mesmo tempo, a oferta (ASK) subiu 273,5% na comparação anual. O balanço não traz comparativo com março deste ano.

A taxa de ocupação dos voos ficou em 82,8%, 3,3 pontos porcentuais acima da registrada em abril do ano passado, de 79,5%. No total, empresa realizou 4.551 decolagens, aumento de 289,6% a abril de 2020. A Gol não realizou voos internacionais no mês.

