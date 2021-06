Gol: demanda cresceu 519% e oferta subiu 425% em maio sobre maio de 2020

A Gol divulgou nesta sexta-feira, 4, resultados prévios de tráfego de maio na comparação com maio do ano passado. De acordo com comunicado ao mercado, a demanda para os voos cresceu 519% enquanto a oferta aumentou 425%.

Já a taxa de ocupação foi de 88,0%, um aumento de 13,3 pontos em relação a maio de 2020.

No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, no entanto, a demanda recuou 26,9% e a oferta caiu 28,4%, na comparação com o período de janeiro a maio de 2020.

Os dados se referem apenas à operação doméstica da Gol, pois a companhia não realizou voos internacionais neste intervalo.

Veja também