Gol de Róger Guedes é o primeiro de jogadores do Corinthians em seis jogos, mas não evita derrota Timão até chegou a abrir o placar contra o Ceará, neste sábado (16), mas sofreu a virada por 3 a 1, em Fortaleza

Um jogador do Corinthians voltou a marcar gols após seis partidas. E o feito foi do atacante Róger Guedes, que também encerrou um jejum pessoal de oito jogos sem ir às redes. No entanto as marcas não serviram para evitar a derrota corintiana para o Ceará, neste sábado (16), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão até saiu na frente, justamente com o gol de Guedes, mas sofreu a virada do Vozão, que venceu por 3 a 1.

Mesmo sem marcar gols com os seus atletas, o Time do Povo vinha de uma sequência ótima, com classificações às quartas de final da Copa do Brasil e Libertadores, além de uma vitória contra o Flamengo pelo Brasileirão.

No entanto, o triunfo por 1 a 0 sobre o Rubro-Negro, alcançado na semana passada, foi com um gol contra do lateral flamenguista Rodinei.

Com isso, até a Róger Guedes ir às redes neste fim de semana, o último jogador corintiano a ter marcado havia Giuliano, quando anotou o quatro tento do Corinthians na goleada por 4 a 0 sobre o Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no último dia 22 de junho.

A volta foi realizada na última quarta-feira (13), com o Peixe vencendo por 1 a 0, na Vila Belmiro, o que, ainda assim, rendeu a promoção de fase ao Timão.

Na Libertadores, a classificação corintiana sobre o Boca Juniors, da Argentina, veio nos pênaltis, após dois empates em 0 a 0.

Neste meio-tempo houve outro empate sem gols, contra o Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão, no dia 25 de junho. Além da derrota por goleada de 4 a 0 para o Fluminense, pela 15ª partida da competição nacional, no dia 2 de julho.

GUEDES ARTILHEIRO

O gol no estádio do Castelão isolou ainda mais Róger Guedes na artilharia corintiana em 2022, agora com nove gols.

Ainda assim, o atacante não ia às redes há exatos um mês e um dia, quando marcou de falta o gol corintiano no empate em 1 a 1 contra o Athletico-PR, pela 12ª rodada do Brasileiro.

Assim como contra o Vozão, o camisa 9 anotou um golaço diante do Furacão. Na ocasião, em Curitiba, a pintura foi em uma cobrança de falta de longa distância que foi colocada no ângulo direito do goleiro adversário.

Já dessa vez, em Fortaleza, o gol foi marcado com a bola rolando, logo aos três minutos de partida, em uma jogada pelo lado esquerdo, com o jogador trazendo para o meio e colocando no ângulo direito do goleiro João Ricardo.

Desde a chegada ao Corinthians, há quase 11 meses, Róger Guedes já tem 16 gols marcados em 56 partidas disputadas.