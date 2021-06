Gol de Cano e discurso de Marcelo Cabo: os bastidores da classificação do Vasco na Copa do Brasil O Vasco garantiu a vaga nas oitavas da competição. No jogo, o árbitro José Mendonça da Silva Junior voltou atrás e anulou o gol de Gabriel Pec, mesmo com a ausência do VAR

O Vasco garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil após o empate por 1 a 1 com o Boavista, em São Januário. Um jogo foi marcado pela polêmica decisão do árbitro José Mendonça da Silva Junior (PR), que voltou atrás e anulou o gol de Gabriel Pec, mesmo com a ausência do VAR. Nos bastidores divulgados pela VascoTV, Marcelo Cabo fez um discurso motivacional e elogiou a entrega de seus jogadores.

O vídeo divulgado mostra a preparação da equipe para o duelo contra o Verdão de Saquarema. Cabo fez questão de ressaltar que este é o quinto mata-mata do Cruz-Matino na temporada, e que os jogadores necessitam ter tranquilidade na hora de definir as jogadas.

– É essa atmosfera. Estamos indo para o nosso quinto mata-mata e hoje (na última quarta) iremos cumprir a missão que começamos lá em Bacaxá. Mas sabemos no que a gente precisa melhorar para conquistar isso. Nível de concentração e intensidade altos e tranquilidade no acabamento e na toma da de decisão. Vocês tem a minha confiança. tomem melhor decisão em prol do nosso trabalho, do gol – destacou o comandante.

Durante a partida, muita polêmica e um Vasco que ainda necessita reencontrar o seu bom futebol. Porém, alguns destaques como Germán Cano, sempre decisivo, ao marcar mais um gol com a camisa do Gigante da Colina. Além dele, Léo Jabá teve uma boa atuação, sendo uma boa opção ofensiva pelos lados e dando a assistência para o gol do argentino.

Após garantir a vaga, Marcelo Cabo parabenizou os atletas pela entrega e relembrou que eles terão uma viagem difícil (viajaram nesta quinta) para o rio Grande do Sul, e depois para Pelotas ,onde irão encarar o Brasil, sábado, às 19h, em jogo válido pela terceira rodada da série B do Campeonato Brasileiro. O time ainda busca sua primeira vitória na competição, já que perdeu para o Operário-PR e empatou com a Ponte Preta.

– Sabe o que mais me alegra? É ver esse sorriso no rosto de vocês. A gente sabe o que sofremos e o que passamos no dia a dia. O que a gente é cobrado. Não importa como começa, mas sim como termina. É o quinto mata-mata que o Vasco chega, iremos para o sexto na próxima fase. Estamos dentro dos dezesseis melhores time da Copa do Brasil. Agora é descansar. Teremos um treino amanhã pela manhã (na quinta) e uma viagem muito difícil para gente conseguir a primeira vitória na Série B. Se a gente tiver essa entrega, essa disposição e essa unidade, nós iremos conquistar nosso objetivo no sábado – finalizou Cabo.

