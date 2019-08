Gol corrige informação sobre serviço de ‘stopover’ em voos para SP

A Gol corrigiu a informação nesta quarta-feira, 21, de que sua parceira estrangeira, a Delta, passaria a oferecer em sua plataforma voos da Gol com “stopover” no Estado de São Paulo. A companhia não oferecerá o serviço.

Apenas a brasileira Gol e a europeia Air France-KLM permitirão a parada nos aeroportos paulistas.

A Gol começa a oferecer neste mês o serviço de “stopover” para voos nos aeroportos paulistas de Guarulhos, Congonhas e Viracopos. Em anúncio realizado pela manhã, no Palácio dos Bandeirantes, o presidente da aérea, Paulo Kakinoff, afirmou que o projeto estará completamente maduro em janeiro de 2020, quando agências de turismo e sua parceira estratégica Air France-KLM poderão oferecer o serviço em suas próprias plataformas.

O “stopover” é uma forma de conexão entre rotas, que permite aos viajantes permanecer em uma parada intermediária por alguns dias. Segundo o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), a iniciativa é pioneira no País e aumentará a geração de receita e o turismo no Estado. O projeto entrará em uma segunda fase em novembro, quando se espera que outras companhias aéreas também comecem a oferecer o serviço em São Paulo, informou Doria.

Vinicius Lummertz, secretário de Turismo, disse que cerca de 10 empresas, nacionais e internacionais, conversam com o Estado para implementar o “stopover”. Entre as aéreas que estudam o projeto, ele citou Lufthansa e Virgin Airlines. “Todos têm interesse. A decisão da Gol de sair na frente vai fomentar o mercado”, destacou.

Stopover na Gol

Kakinoff explicou que a opção de “stopover” em voos da Gol só poderá ser comprada ou na ida, ou na volta da viagem. Os bilhetes nessa modalidade estarão disponíveis a partir desta quarta no site da empresa e, em alguns meses, em todos os canais de venda da Gol.

De acordo com o presidente da aérea, a inclusão do serviço na passagem não acarretará custos adicionais em relação a uma viagem tradicional. “Não haverá alteração tarifária”, disse, acrescentando que o valor do bilhete com o “stopover” será igual ou menor do que se o consumidor comprasse todos os trechos separadamente.

O executivo não comentou sobre expectativas de aumento do volume de passageiros transportados pela Gol, mas observou que a empresa traz para o Estado de São Paulo, todos os dias, cerca de 32 mil pessoas.