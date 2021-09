Gol confirma precificação de US$ 150 milhões com reabertura de bonds 2026

A Gol confirmou a captação de US$ 150 milhões no mercado de dívida externa com a reabertura de seus títulos de dívida externa (bonds), com juros remuneratórios de 8,00% ao ano e vencimento em 2026 , como antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A operação faz parte de uma emissão adicional e consolidada com as notes sênior emitidas em 23 de dezembro de 2020 e em 11 de maio de 2021, no valor total de US$200 milhões e US$300 milhões. O preço de emissão das notes adicionais é 100,750%, representando uma taxa de retorno até o vencimento de 7,728%.

A Gol utilizará os recursos captados para finalidades corporativas em geral, incluindo aquisições oportunas de aeronaves e capital de giro.

Veja também