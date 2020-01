Gol conclui primeira etapa da reestruturação societária da Smiles

A Gol concluiu nesta sexta-feira, 31, a primeira etapa da reorganização societária da Smiles, proposta em dezembro. A companhia aérea transferiu as ações da Smiles de sua titularidade para sua subsidiária Gol Linhas Aéreas (GLA). Com isso, ela passou a ser controladora indireta da empresa de fidelidade.

Após essa etapa, as ações da GLA serão incorporadas pela Gol. Por fim, as ações PN resgatáveis da GLA e as da Gol serão resgatadas com pagamento em dinheiro. A Gol ofereceu, ao anunciar a reestruturação, duas relações de troca, em que uma ação da Smiles seria trocada por uma fração de um papel da Gol acrescida de um valor de resgate.

Na primeira relação, cada ação ordinária da Smiles corresponde a 0,6319 ação preferencial da Gol mais R$ 16,54 como valor de resgate. Uma relação opcional oferece 0,4213 ação PN da Gol para cada papel ON da Smiles mais R$ 24,80 como valor de resgate. As relações levam em conta o valor de R$ 39,25 por ação da Gol e de R$ 41,34 por ação da Smiles.