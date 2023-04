Gol conclui emissão de US$ 26 milhões em notes com vencimento em 2025 e 2026

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/04/2023 - 10:51 Compartilhe

A Gol informou na manhã desta quinta-feira, 20, que, por meio de sua subsidiária GOL Finance, concluiu emissão adicional em um volume total de US$ 26 milhões de Senior Secured Amortzing Notes com remuneração de 5.00% e vencimento em 2026 (Série A) e Subordinated Secured Amortizing Notes com remuneração de 3.00% e vencimento em 2025 (Série B), garantidas pela GLAI e GOL Linhas Aéreas.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a emissão das Notas Adicionais levaram ao aumento do valor total de principal das Senior Secured Amortzing Notes com remuneração de 5.00% e vencimento em 2026 (Série A) e Subordinated Secured Amortizing Notes com remuneração de 3.00% e vencimento em 2025 (Série B) para US$ 222 milhões.







“As Notas Adicionais foram emitidas em troca do cumprimento integral, a 100% do valor de face, de certas obrigações de pagamento de arrendamento de aeronaves que estão sob acordos de diferimento, entre outras obrigações que os arrendadores de aeronaves participantes optaram por trocar pelas Notas Adicionais”, informa a companhia.

