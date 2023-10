Gol conclui conversão do Senior Secured Notes 2028 em Exchangeable Sen

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2023 - 9:00 Compartilhe

A Gol informou que concluiu a conversão de US$ 1,2 bilhão de Senior Secured Notes (SSNs) com vencimento em 2028, emitidas pela Gol Finance e detidas pela Abra Global Finance, em US$ 1,2 bilhão de Exchangeable Senior Secured Notes (ESSNs) com vencimento em 2028 de emissão da Gol Equity Finance, nos termos dos fatos relevantes divulgados pela companhia em 7 de fevereiro de 2023 e 3 de março de 2023.

Segundo comunicado ao mercado, as ESSNs poderão ser pagas em dinheiro quando do seu vencimento, ou permutadas por 991.951.681 ações preferenciais da companhia aérea.

A permuta das ESSNs em ações preferenciais da Gol pela Abra está sujeita a determinadas condições precedentes, que podem ou não ser atendidas.

