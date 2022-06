Gol com desvio no fim mantém chance da Austrália de se classificar à Copa do Mundo

Por Michael Church

(Reuters) – A Austrália enfrentará o Peru na próxima semana por um lugar na Copa do Mundo em novembro, após vencer os Emirados Árabes Unidos por 2 x 1 nesta terça-feira, na última fase das Eliminatórias Asiáticas para o Mundial do Catar 2022.





O volante Ali Salmeen desviou um chute de primeira de Ajdin Hrustic, fora do alcance do goleiro Khaled Eisa, a seis minutos do fim no estádio Ahmad bin Ali para manter a esperança da Austrália de se classificar pela quinta vez consecutiva à Copa do Mundo.

Jackson Irvine havia colocado o time do técnico Graham Arnold em vantagem com um chute à queima-roupa aos oito minutos do segundo tempo, mas Caio Canedo empatou, quatro minutos depois, batendo forte no gol de Mathew Ryan.

“Tivemos uma boa personalidade. Acho que dominamos a maioria do jogo e aproveitamos as chances quando elas apareceram”, afirmou Martin Boyle, da Austrália.

“Fizemos apenas metade do trabalho. Temos que sacudir a poeira, nos preparar e vamos mais uma vez.”

Os Socceroos jogarão contra o Peru no mesmo estádio na próxima segunda-feira na primeira das duas repescagens internacionais para determinar as últimas vagas na Copa do Mundo. A Nova Zelândia enfrentará a Costa Rica no outro duelo, 24 horas depois.

(Reportagem de Michael Church em Hong Kong)