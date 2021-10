Gol, assistência e festa da torcida: Neymar tem noite de gala em Manaus Após afirmar que a Copa de 2022 poderia ser a última da carreira, todas as atenções se voltaram para o fora de campo do jogador

A última semana foi marcada por uma polêmica para Neymar: após afirmar que a Copa de 2022 poderia ser a última da carreira, todas as atenções se voltaram para o fora de campo do jogador. Nesta quinta-feira, na vitória do Brasil sobre o Uruguai pelas Eliminatórias na Arena da Amazônia, o atleta mostrou que ainda tem muito futebol para ser colocado em pauta.

> Saiba situação da Arena da Amazônia, estádio construído para a Copa

Um dos jogadores mais aclamados pela torcida desde a chegada da Seleção em Manaus, na última segunda-feira, Neymar não decepcionou a cidade: deixou a Arena da Amazônia com gol, assistência e uma atuação de gala.

Com uma função mais livre no sistema ofensivo, Neymar conseguiu se movimentar como bem entendia para gerar espaços e partir para o drible nas jogadas do Brasil. O camisa 10 levou a melhor em praticamente todas as jogadas de velocidade contra a defesa do Uruguai.

> Veja a tabela das Eliminatórias

O jogador do PSG-FRA mostrou que, com ritmo de jogo, contribui – e muito – para o jogo da Seleção. Deu trabalho para os laterais, desmontou a defesa uruguaia e ainda deixou companheiros na cara do gol – Raphinha e Gabigol foram os únicos que aproveitaram.

Na noite de gala de Neymar em Manaus, o camisa 10 deixou para trás qualquer tipo de dúvida se ainda pode render ou não no Qatar. Saudável e em plena forma física, não há outra opção que não seja a de protagonista para ele.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais