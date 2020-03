Gol: assembleia sobre incorporação da Smiles será retomada no dia 18 de março

A Gol Linhas Aéreas informou nesta terça-feira, 10, que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da aérea para aprovar a incorporação da Smiles, instalada em 5 de março, será retomada em 18 do mesmo mês. No início de fevereiro, ao marcar a assembleia, a Gol anunciou ajustes na estrutura de reorganização societária prevista anteriormente. A empresa mudou os valores previstos por causa da decisão de declaração de juros sobre capital próprio deliberados no dia 10 de dezembro, mas segue oferecendo duas opções para efetuar as trocas de ações aos acionistas da Smiles.