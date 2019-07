Gol arremata Lote 5 (UPI D) de ativos da Avianca por US$ 10 mil

A Gol arrematou o Lote 5 (UPI D) de ativos da Avianca por US$ 10 mil, em leilão realizado pela Megaleilões, em São Paulo. Essa UPI é composta por seis voos de Guarulhos, quatro voos do Santos Dumont e quatro voos de Congonhas.

Pouco depois de concluído o lance, a Latam pediu novo intervalo antes da abertura de Lote 6. Pelas regras do leilão, os interessados só podem interromper o leilão mais uma vez.

Apesar de o leilão estar acontecendo, a Anac possui uma autorização da Justiça para redistribuir esses slots entre as companhias aéreas, o que pode fazer com que o resultado do certame seja contestado.