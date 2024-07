Gol aos 50 minutos garante empate da Chapecoense com o Sport na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2024 - 21:31 Para compartilhar:

Com um gol marcado aos 50 minutos do segundo tempo, por intermédio de Mário Sérgio, a Chapecoense buscou o empate e ficou no 1 a 1 com o Sport na Arena Condá, nesta terça=feira, em Chapecó (SC), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Fabricio Domínguez, aos 28 do primeiro tempo marcou o gol do Sport, que deixou o campo com o sentimento de derrota.

A Chapecoense soma 19 pontos e segue na luta para fugir das últimas colocações. O Sport tem 25 pontos, mas está com duas partidas a menos (devido a partidas adiadas com o CRB e o Operário-PR).

O Sport foi inteligente no primeiro tempo e dominou as ações. O time pernambucano poderia ter ido para o intervalo em boa vantagem no placar. Antes dos 15 minutos já tinha criado duas boas chances, com o atacante Zé Roberto, logo no início e com o volante Fabricio Domínguez, que tinha liberdade para chegar ao ataque.

Na segunda oportunidade, Domínguez não desperdiçou. O volante recebeu a bola de Zé Roberto, ganhou na corrida dos defensores da Chapecoense e finalizou com força dentro da área. A bola entrou no alto.

O gol do Sport irritou os torcedores locais que passaram a vaiar e reclamar do time diante da péssima campanha como mandante na Série B. No final do primeiro tempo, o time pernambucano ainda criou mais duas chances, mas foi para o intervalo lamentando não ter feito uma vantagem maior.

A Chapecoense voltou com outra postura no segundo tempo e passou a agredir mais o Sport, que apostava nos contra-ataques. A entrada de Mailton no lugar de JP Galvão deixou o time da casa mais ativo e chegando bem pelo lado direito.

Com isso, a Chapecoense, mesmo sem efetividade, envolvia o Sport, que não mostrava o mesmo futebol do início do jogo. O time da casa ia sequenciando uma oportunidade atrás em busca do empate: Marcinho, duas vezes, o próprio Mailton e Marlone antes dos 30 quase fizeram o gol de empate.

No final, o time da casa seguiu pressionando e de tanto insistir conseguiu o empate nos acréscimos. Após passe de Maílton pela direita, Mário Sérgio desviou para o fundo do gol nos acréscimos. Um alívio em campo e nas arquibancadas. Um empate com sabor de vitória.

Na 18ª rodada, a Chapecoense enfrenta. No sábado, o Coritiba, às 17h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O Sport, no mesmo dia, às 21h, recebe a Ponte Preta na Arena Pernambuco.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 1 SPORT

CHAPECOENSE – Matheus Cavichioli; JP Galvão (Maílton), Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Mancha (Perotti); Auremir (Rafael Carvalheira), Tárik (Giovanni Augusto) e Marlone; Daniel Cruz (Thomás), Mário Sérgio e Marcinho. Técnico: Umberto Louzer.

SPORT – Caíque França; Roberto Rosales, Alisson Cassiano, Chico e Dalbert; Felipe, Fabricio Domínguez (Fábio Matheus) e Lucas Lima (Titi Ortiz); Christian Barletta (Pedro Vilhena), Lenny Lobato (Pablo Dyego) e Zé Roberto (Dieguinho). Técnico: Mariano Soso.

CARTÕES AMARELOS – (Chapecoense); Roberto Rosales, Dalbert, Chico e Caique França (Sport).

GOLS – Fabrício Domínguez, aos 28 minutos do primeiro tempo, e Mário Sergio, aos 50 do segundo tempo

ÁRBITRO – João Vitor Gobi (SP).

RENDA – R$ 108.070,00.

PÚBLICO – 4.565 torcedores.

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).