A Gol precificou uma emissão adicional de US$ 150 milhões em Senior Notes com vencimento em 2025, e remuneração de 7% ao ano. A expectativa da companhia aérea é encerrar a emissão no dia 2 de fevereiro.

As novas notas foram somadas a uma outra emissão realizada em 11 de dezembro de 2017 de US$ 500 milhões, o que aumenta o valor captado para US$ 650 milhões.