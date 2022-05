Gol anuncia 1º troca de presidente em uma década e Celso Ferrer assumirá em julho

SÃO PAULO (Reuters) – A Gol disse nesta segunda-feira que Paulo Kakinoff, no comando da companhia aérea há cerca de uma década, será substituído por Celso Ferrer no cargo de diretor-presidente a partir de 1º de julho, segundo comunicado ao mercado.





Ferrer ingressou na companhia aérea em 2003 e é o atual vice-presidente de operações da Gol, tendo também atuado anteriormente como vice-presidente de planejamento, diz o comunicado.

Kakinoff, que ocupava o cargo desde 2012, vai virar membro do conselho de administração da empresa, acrescentou a Gol.

Há menos de uma semana, a Gol anunciou negócio com a colombiana Avianca que colocou as duas empresas sob o teto de uma holding chamada Grupo Abra. O acordo deve criar um dos maiores grupos do setor da América Latina.

