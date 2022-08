Goiti Yamauchi brilha na trocação e nocauteia Neiman Gracie no 2º round

Estadão Conteúdo 13/08/2022 - 8:50 Compartilhe

Goiti Yamauchi surpreendeu e finalizou a luta principal do Bellator 284 por nocaute no 2º round na noite desta sexta-feira. O brasileiro nascido no Japão derrotou o compatriota Neiman Gracie com um gancho de direita no queixo e garantiu sua terceira vitória seguida no Bellator de maneira empolgante.

Os dois atletas do peso meio-médio, especialistas em jiu-jítsu, começaram a luta priorizando a trocação. Yamauchi chegou a levar a melhor no 1º round quando encaixou um soco e fez Gracie pisar em falso no octógono. Os dois começaram a dar indícios que de não levariam a luta principal para a disputa no jiu-jítsu.

No 2º round, o embate começou novamente na trocação e Gracie tentou levar a luta para o chão, mas Yamauchi se recusou e seguiu de pé. A estratégia deu certo, ele abaixou a guarda e chamou Gracie para cima. Com a testa abaixada e levando socos do rival, Yamauchi contra-atacou com um gancho de direita que pegou em cheio no queixo do adversário. Gracie foi ao chão e a luta foi finalizada.

Se a luta entre os brasileiros foi empolgante, o embate entre Valentin Moldavsky e Steve Mowry terminou de forma decepcionante no peso-pesado. Logo no começo da luta, o ucraniano acertou o dedo no olho do americano e o confronto foi encerrado sem resultado. No peso mosca, a brasileira Bruna Ellen perdeu para Ilima-Lei Macfarlane em decisão dividida dos juízes.