Goiatuba marca no fim e vence o Atlético-GO fora de casa pelo Campeonato Goiano Time visitante saiu na frente, sofreu o empate, mas fez o gol da vitória com Alex

Na noite desta quarta-feira (2), Atlético-GO e Goiatuba se enfrentaram pela 3ª rodada do Campeonato Goiano. Em casa, o Dragão foi surpreendido pelos visitantes, que saíram na frente, sofreram o empate em seguida, mas conquistaram a vitória nos segundos finais, com Alex.

Agora, os dois times voltam a campo no próximo final de semana. No sábado (5), o Atlético-GO visita o Vila Nova, às 16h30. Enquanto isso, no domingo (6), o Goiatuba encara o Iporá, fora de casa, às 15h30. Ambos os jogos são válidos pela 4ª rodada do Campeonato Goiano e acontecem no horário de Brasília.

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

QUE COMEÇO!

Os movimentos iniciais no Antônio Accioly foram intensos. Apesar do domínio do Atlético-GO na posse de bola ao longo do começo do jogo, o Goiatuba foi quem saiu na frente. Em bola cruzada da direita, Murilo Cavalcante apareceu livre pela esquerda para chutar cruzado e abrir o placar para os visitantes.

A felicidade não durou muito. Aos sete minutos, Dellatorre recebeu de frente para o gol e chutou cruzado. Bruno Colaço espalmou, mas viu a bola sobrar para Léo Pereira, livre, tocar para o fundo das redes, deixando tudo igual. O Dragão chegou a ficar na frente do placar depois que Dellatorre completou sobra na área para o gol, mas o lance foi anulado.

GOLEIROS PROTAGONISTAS

Depois do gol do empate, o Atlético-GO assumiu de vez o controle da partida e começou a tramar todas as jogadas, não deixando o Goiatuba respirar com a bola nos pés.

A chance da vira veia em cobrança de escanteio, que encontrou a cabeça de Gabriel. O zagueiro cabeceou firme para o chão, a bola pingou e foi na direção do ângulo, mas Bruno Colaço voou e espalmou. Mais tarde, do outro lado, Renan evitou o pior. Bruno Henrique aproveitou vacilo da defesa do Atlético-GO e finalizou como deu. O goleiro do Dragão esticou o braço e tirou o perigo, levando o 1 a 1 para o intervalo.

POUCA PRESSÃO

Em casa, o Atlético-GO chegou a ensaiar uma pressão no começo da etapa final. Assim, logo na volta do intervalo, o Dragão chegou com perigo em chute de Dellatorre, mas o desvio da defesa veio na hora certa para mandar a bola para escanteio.

Por sua vez, o Goiatuba ficou fechado nos primeiros movimentos da segunda etapa e tentou algumas saídas esporádicas ao campo de ataque, mas os lances de contra-ataque não surtiram efeito.

VITÓRIA HEROICA

​Nos minutos finais do jogo, a partida se tornou um monopólio do Atlético-GO, que queria manter o 100% de aproveitamento no Campeonato Goiano de 2022. Enquanto isso, o Goiatuba se fechou e pareceu satisfeito com o empate.

Com dificuldades para armar as jogadas pelo chão, o Atlético-GO passou a abusar da bola aérea. Em cruzamento, Wanderson conseguiu cabecear, mas, antes do atacante completar, Bruno Colaço socou a bola e afastou o perigo com um soco. Pouco depois, o camisa 1 atuou bem novamente em chute firme de Jean Carlos.

Sem atacar em praticamente nenhum momento ao longo da etapa final, o Goiatuba conseguiu a vitória heroica nos segundos finais. Em cobrança de escanteio, a defesa do Atlético-GO afastou mal e Alex completou para o gol, fechando o jogo em 2 a 1.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X GOIATUBA

​​​​​​

Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data e hora: 02/02/2022 – 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Gabriel Queiroz (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho (GO) e Roberto Pereira (GO)

​Cartões amarelos: –

Cartões vermelhos: –

GOLS: Murilo Cavalcante (4’/1°T) (0-1), Léo Pereira (7’/1°T) (1-1), Alex (50’/2°T) (1-2)

ATLÉTICO-GO (Técnico: Marcelo Cabo)

​

Renan; Dudu, Michel, Gabriel (Wanderson, aos 21’/2°T) e Arthur Henrique; Ramon Carvalho (Brian Montenegro, aos 12’/2°T), Rickson e Jorginho (Marlon Freitas, aos 12’/2°T); Leandro Barcia (Jean Carlos, aos 21’/2°T), Dellatorre e Léo Pereira (Jefferson, aos 46’/2°T).

GOIATUBA (Técnico: Gilberto Pereira)

Bruno Colaço; Everton Pereira, Alan Ferreira, Alex e PH (João Paulo, aos 5’/2°T); Murilo Cavalcante, Gaúcho (Vinícius, aos 34’/2°T) e Leandrinho (Thales, aos 12’/2°T); Alisson Ara (Chiquinho, aos 12’/2°T), Bruno Henrique e Bochecha (Vitor Alagoano, aos 28’/2°T).

E MAIS:

Saiba mais