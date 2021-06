Goiás x Vasco: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites Gigante da Colina pode entrar no G4 em casa de vitória no Estádio da Serrinha, às 19h, nesta quarta. Esmeraldino está entre os quatro primeiros e busca encostar no líder Náutico

Em busca do G4, o Vasco visita o Goiás nesta quarta, às 19h, no Estádio Hailé Pinheiro, da Serrinha, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Esmeraldino, por outro lado, já está entre os quatro primeiro e tenta se consolidar com mais um vitória para encostar no líder Náutico. A diferença entre as equipes é de apenas dois pontos, o que transforma o duelo em um confronto direto.

Para o duelo desta quarta-feira, o técnico Marcelo Cabo poderá contar com o retorno do goleiro Vanderlei, que se recuperou da Covid-19. Além dele, o volante Michel, que não atuou contra o Brusque, por ter sido flagrado sem máscara em um aglomeração, também estará entre os relacionados. Por outro lado, o volante Romulo segue em quarentena se recuperando da Covid-19.

A tendência é que o meio-campista MT seja deslocado para a lateral-esquerda, já que Zeca e Riquelme irão desfalcar a equipe. O jovem não embarcou com o Gigante da Colina para Goiânia, pois foi liberado pelo Departamento de Futebol em virtude do falecimento de um familiar (seu avô), no último final de semana. O camisa 37, por sua vez, perdeu o tio no final da semana passada, e também foi liberado.

A novidade no time titular pode ser o argentino Martín Sarrafiore, que entrou bem contra o Brusque e agradou o treinador Marcelo Cabo. O comandante o elogiou bastante durante a coletiva e para manter o esquema deve colocar o meia entre os titulares. O Vasco tem 10 pontos, está a dois do G4, e busca o equilíbrio para evitar as oscilações dos últimos jogos.

Pelo lado do Goiás, o técnico Pintado cogitou algumas mudanças e afirmou que irá conversar com os jogadores para saber quem está bem fisicamente para o duelo. Ele alegou desgaste físico em virtude do apertado calendário, e não poderá contar com Diego, que segue no departamento médico.

A equipe está na terceira colocação com 12 pontos, dois à frente do Vasco, e todas as vitórias do time foram na Serrinha, contra Confiança, CRB e Avaí. A partida será marcante para o goleiro Tadeu, que está na equipe desde 2019. Ele completará 100 jogos com a camisa do Esmeraldino contra o Vasco da Gama.



FICHA TÉCNICA:

GOIÁS X VASCO



Data/Hora: 30/06/2021, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Hailé Pinheiro (da Serrinha), Goiânia (GO)

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP)

Quarto Árbitro: Breno Vieira Souza (GO)

Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

GOIÁS (Técnico: Pintado)

Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Caio Vinícius, Breno, Luan Dias e Élvis; Alef Manga e Bruno Mezenga.

Desfalques: Diego (no departamento médico)

Suspensos: Ninguém

Pendurados: Hugo, Reynaldo, Caio e Élvis

VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)

Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e MT; Andrey, Galarza, Morato e Sarrafiore; Marquinhos Gabriel e Germán Cano.



Desfalques: Romulo (Covid-19), Riquelme (liberado após o falecimento do avó) e Zeca (liberado após o falecimento do tio)

Suspensos: Ninguém

Pendurados: Morato, Daniel Amorim, Léo Matos, Leandro Castan, Léo Jabá e Galarza

PALPITES

Na redação do LANCE!, 60% apostam na vitória do Goiás, 20% no empate e 20% acham que o Vasco vencerá o duelo.

