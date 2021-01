Goiás x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites Pressionadas em pretensões distintas, equipes se enfrentam no Serrinha, nesta segunda, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Posicionados nos extremos da tabela, tanto Goiás quanto Flamengo estão pressionados por uma sequência de resultados positivos para as suas pretensões – permanecer na Série A e ser campeão, respectivamente. E, nesta segunda-feira, a partir das 20h, as equipes se enfrentam no Serrinha, em Goiânia, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Goiás e Flamengo vêm de derrota na competição, sendo que o Rubro-Negro não vence há três rodadas e, atualmente, está fora do G4 por um ponto. Já o Esmeraldino receberá os cariocas a seis pontos do primeiro clube fora do Z4.

Confira mais informações da partida entre Goiás e Flamengo:

Estádio: Serrinha, em Goiânia (GO)

Data-hora: 18 de janeiro, às 20h (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa-BA) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)

Onde assistir: Premiere, SporTV, Tempo Real do LANCE! e narração do Voz do Esporte no Facebook do L!.

GOIÁS (Técnico: Glauber Ramos)

Tadeu; David Duarte, Fábio Sanches e Heron; Shaylon, Ariel Cabral, Breno, Douglas Baggio e Jefferson; Fernandão e Rafael Moura.

Lesionados: Kaio e Taylon

Suspensos: –

Pendurados: Breno, Daniel, Rafael Moura, Augusto César, Vinicius Lopes, Caju e Ratinho

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

César; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Gabigol).

Lesionados: Thiago Maia e Diego Alves

Suspenso: Gerson

Pendurados: Bruno Henrique, Renê, João Gomes, João Lucas, Gabigol e Rogério Ceni.

PALPITES: Na redação do LANCE!, 50% acreditam em vitória do Flamengo, 35%, em empate, e o restante, 15%, em triunfo do Goiás.

