Goiás x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques Galo e Esmeraldino tem um duelo importante nesta quarta-feira, 3 de fevereiro, que impactará diretamente em suas pretensões no campeonato

Goiás e Atlético-MG entram em campo nesta quarta-feira, 3 de fevereiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O duelo será às 21h30, no Estádio da Serrinha, na capital goiana.

Neste momento da competição, qualquer ponto perdido será um duro golpe nas pretensões de ambas as equipes. O Galo, terceiro colocado, com 60 pontos, segue sua luta à caça do líder Internacional, que tem cinco pontos de vantagem.

Já o Esmeraldino, tenta ganhar fôlego para sair da zona de rebaixamento. O time goiano é o 18º, com 29 pontos, seis a menos do que o Fortaleza, primeiro time do Z4, que tem 35 tentos na tabela.

O alvinegro segue sem Keno, lesionado no cotovelo esquerdo, mas terá Zaracho como opção para o meio de campo, após um mês parado devido a uma lesão muscular. Diego Tardelli foi relacionado novamente e fica à disposição de Sampaoli para o ataque.

No Goiás, apenas uma mudança em relação à equipe que encarou o Fluminense, na rodada passada. O atacante Vinicius levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Douglas Baggio entrará em seu lugar.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

GOIÁS X ATLÉTICO-MG

Data e horário: 03/01/2021, às 21h

​Local: Serrinha, em Goiânia (GO)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ(

Assistentes: Rodrigo F. Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Onde assistir: Globo Minas e Premiere

Onde seguir: Tempo Real LANCE!, Super FM-91,7 e Itatiaia FM 95,7

GOIÁS (Técnicos: Augusto César e Glauber Ramos)

Tadeu; Taylon, David Duarte, Fábio Sanches e Heron; Ariel Cabral, Henrique Lordelo, Shaylon e Douglas Baggio; Rafael Moura e Fernandão.

Desfalque:Vinicius (suspenso)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan e Hyoran; Savarino, Eduardo Sasha e Eduardo Vargas

Desfalque: Keno (lesionado)

