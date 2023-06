Goiás vence Santa Fe na Colômbia e avança às oitavas da Sul-Americana; Bragantino faz 7 a 1

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 1:16 Compartilhe

O Goiás confirmou sua vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana ao derrotar o Santa Fe, na Colômbia, nesta quarta-feira, por 2 a 1, dando um tempo na má fase que o persegue no Brasileirão. Invicto, o time goiano terminou na liderança do Grupo G, com 12 pontos, eliminando os colombianos, terceiro, com sete. O Universitario-PER bateu o Gimnasia y Esgrima e ficou com dez, na segunda posição.

O Goiás precisou virar a chave e deixar de lado a luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Pela Sul-Americana, focou na boa campanha e resolveu dar trabalho ao Santa Fe no primeiro tempo. A tática foi correta, tanto que o time esmeraldino inaugurou o marcador aos 24 minutos. Após cruzamento rasteiro de Diego Gonçalves, Guilherme Marques completou para o fundo das redes.

Após o gol, o Goiás recuou e chamou o Santa Fe para o seu campo de defesa. Aos 31 minutos, Rodallega chegou com perigo e mandou por cima do gol de Tadeu. O goleiro fez um milagre logo na sequência ao pegar a batida de Marrugo. A defesa foi no reflexo.

O Goiás conseguiu controlar a pressão e voltou com a mesma tática para o segundo tempo. O Santa Fe, então, foi para cima e resolveu bombardear a área do goleiro Tadeu. Apesar do alto volume de jogo, o time colombiano não conseguia transformar a superioridade em gol.

Depois de tanto insistir, o time da casa conseguiu igualar o placar aos 26 minutos, deixando a partida aberta. Após bate e rebate dentro da área do Goiás, a bola sobrou para Rodallega, que emendou um voleio para empatar.

Precisando de mais um gol para se classificar, o Santa Fe se jogou ao ataque e acabou castigado. Aos 50 minutos, Sander recuperou a bola e partiu em contra-ataque. Ele deixou com Matheusinho, que limpou a marcação e sacramentou a vitória esmeraldina.

Mais cedo, o Red Bull Bragantino teve mais uma exibição de gala. O time paulista fez sonoros 7 a 1 no Tacuary-PAR, no Nabi Abi Chedid. Com isso, somou os mesmos 14 pontos do Estudiantes-ARG, que venceu o Oriente Petrolero-BOL por 4 a 0. O time argentino, no entanto, perdeu nos critérios de desempate (saldo de gols) e terá que disputar os playoffs para seguir vivo na competição.

O Red Bull Bragantino jogou em ritmo de música e não teve nenhuma dificuldade em construir a vitória já no primeiro tempo. Aos cinco minutos, Lucas Evangelista recuperou a bola e acionou Sorriso. O atacante aproveitou a falha do defensor para tirar do goleiro e mandar no fundo das redes.

O gol abriu ainda mais o caminho do time paulista, que passou a fazer um atrás do outro. Aos 18, Vitinho deixou com Eric Ramires na esquerda. Ele invadiu a área e cruzou rasteiro para Lucas Evangelista marcar. Aos 20, foi a vez de Eduardo Sasha se antecipar ao zagueiro para marcar de carrinho.

Aos 24 minutos, Eduardo Sasha chegou a ter um gol anulado, mas nada que atrapalhasse a goleada. Aos 28, o atacante cruzou, a bola ficou com Sorriso, que, de primeira, fez 4 a 0. O Tacuary resolveu reagir aos 38. Rodríguez se aproveitou de uma falha de Guilherme para avançar em liberdade. Ele cruzou para Óscar Ruiz diminuir.

O passeio continuou no segundo tempo. Aos três minutos, Eduardo Santos tocou para Eric Ramires, que fez o corta-luz e viu a bola chegar para Eduardo Sasha. De fora da área, o atacante bateu por cobertura para fazer um golaço. Sasha fez o sexto dois minutos depois.

Com a liderança do Grupo C assegurada, o Red Bull Bragantino diminuiu o ritmo e passou a administrar a vantagem. No entanto, ainda fez mais um. Aos 41 minutos, após cobrança de escanteio na primeira trave, Alerrandro desviou e Thiago Borbas deu números finais ao embate.

