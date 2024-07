Goiás vence, impede o América-MG de assumir a ponta e cola no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2024 - 21:13 Para compartilhar:

O Goiás impediu que o América-MG assumisse a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o rival por 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio da Serrinha, pela 13ª rodada. De quebra, o time esmeraldino colou novamente no G-4.

Com a vitória, o Goiás quebrou uma sequência de quatro jogos sem vitória e subiu para o quinto lugar, com 21 pontos, atrás de Avaí (23), Santos (22), América-MG (22) e Operário-PR (22). O time mineiro tropeçou pela terceira vez consecutiva na competição.

O Goiás teve mais posse de bola e presença no campo de ataque, mas os donos da casa tiveram dificuldade para finalizar as jogadas, falhando no último passe ou no arremate. O América chegou pouco no ataque, mas, quando achou espaço, levou perigo no gol defendido por Tadeu.

A melhor oportunidade do time mineiro foi aos 32 minutos, quando encaixou um contra-ataque com Fabinho. Ele invadiu a área e chutou a bola pela linha de fundo. O América continuou pressionando, mas esbarrou na marcação do Goiás e não conseguiu tirar o zero do placar.

O segundo tempo já foi mais eletrizante. O Goiás voltou para o jogo mais ligado e abriu o placar aos três. Régis achou Welliton dentro da área. O atacante acertou um lindo chute de direita para mandar a bola no fundo das redes.

O gol abalou o América, que começou a ceder mais espaço ao Goiás, que aproveitou. Após cobrança de escanteio, o artilheiro Marcão Silva subiu sozinho e desviou de cabeça para o gol. Com 2 a 0 de vantagem, o time esmeraldino recuou e passou a administrar o resultado. O castigo quase veio.

Aos 41, logo após Paulo Baya acertar a trave de Dalberson, Juninho recebeu um lançamento despretensioso, dominou com categoria e chutou para diminuir. O América lutou até o final, mas não conseguiu impedir a derrota.

Na próxima rodada, o Goiás enfrenta a Chapecoense no sábado, às 17h, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). No mesmo dia, às 11h, o América recebe o Operário-PR, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 X 1 AMÉRICA-MG

GOIÁS – Tadeu; Lucas Ribeiro, David Braz e Edson; Diego (Douglas Borel), Wellington (Juninho), Marcão Silva, Régis (Paulo Baya) e Luiz Henrique; Welliton (Tallyson) e Thiago Galhardo (Pedrinho). Técnico: Márcio Zanardi.

AMÉRICA-MG – Dalberson; Júlio, Pedro Barcelos (Flávio), Éder e Nicolas; Wallisson (Felipe Amaral), Juninho e Alê (Gustavinho); Adyson (Vitor Jacaré), Brener (Renato Marques) e Fabinho. Técnico: Cauan de Almeida.

GOLS – Welliton, aos 13, Marcão Silva, aos 19, e Juninho, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Juninho, Paulo Baya e Pedrinho (Goiás).

RENDA – R$ 105.500,00

PÚBLICO – 5.941 torcedores.

LOCAL – Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).