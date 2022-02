Goiás vence Goianésia pela segunda vez na semana pela Campeonato Goiano Resultado foi conquistado debaixo de muita chuva no estádio da Serrinha

Jogando em casa, o Goiás venceu o Goianésia por 2 a 0 na tarde deste sábado (12). Os gols da partida válida pelo Campeonato Goiano de 2022 foram anotados por Apodi e Vinícius, ambos já no segundo tempo. Com o resultado, o Esmeraldino se manteve na liderança do seu grupo no estadual.

Agora, os dois times voltam a campo no meio de semana. Na quarta-feira (16), o Goianésia encara a Jataiense, em casa. Enquanto isso, na quinta-feira (17), o Goiás viaja para enfrentar o Morrinhos.

POUCAS CHANCES

A primeira etapa na Serrinha foi de poucas chances. O Goiás, sem criatividade, se deu cara com um Goianésia fechado e disposto a explorar apenas os contra-ataques para chegar com algum perigo.

As melhores chances criadas aconteceram já no final da etapa, mas os goleiros agiram bem. Primeiro, Vilar, pelo Goianésia, e já nos acréscimos, Tadeu, pelo Goiás.

SUOU, MAS GANHOU

​O segundo tempo das duas equipes também não foi muito inspirado. Com muita chuva em Goiânia, a qualidade técnica do jogo ficou abaixo da esperada e as defesas prevaleceram nos cortes.

Entretanto, quando o jogo já se encaminhava para o final, Apodi aproveitou cruzamento de Vinícius e, no alto, completou para o fundo do gol. O tento anotado elevou a moral da equipe que, pouco depois, fez o segundo, dessa vez com Vinícius, matando a partida e garantindo os três pontos.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS X GOIANÉSIA

Local: Serrinha, em Goiânia (GO)

Data e hora: 12/02/2022 – 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Diniz (DF)

Assistentes: Christian Passos (GO) e Lucas Modesto (DF)

​Cartões amarelos: Marcelo Xavier, Maycon, Nunes (Goianésia)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Apodi (33’/2°T) (1-0), Vinícius (36’/2°T) (2-0)

GOIÁS (Técnico: Glauber Ramos)

Tadeu; Maguinho (Apodi, aos 0’/2°T), Everson, Reynaldo (Albano, aos 44’/2°T) e Caetano; Caio Vinícius, Fellipe Bastos e Elvis; Vinícius, Diego e Nicolas.

GOIANÉSIA (Técnico: )

Vilar; Lucas (Edinho Guerreiro, aos 36’/1°T) (Kallyl, aos 52’/1°T), Dede, Marcelo X. e Rafael Franco (Léo Carvalho, aos 16’/2°T); Lucas Gabriel (Maycon, aos 0’/2°T), Anthony, Leomir Lucena e Dionatan; Nunes e Joãozinho.

