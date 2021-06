Goiás vence CRB e assume terceira posição na Série B do Brasileiro

Graças a um gol do atacante Bruno Mezenga, o Goiás derrotou o CRB por 1 a 0, na noite desta terça-feira (15) no estádio da Serrinha, e assumiu a terceira posição da Série B do Campeonato Brasileiro, com oito pontos conquistados.

VITÓRIA ESMERALDINA! O Verdão vence a equipe do CRB em casa, por 1️⃣ a 0️⃣, com gol marcado pelo Bruno Mezenga! Seguimos firmes e focados no nosso objetivo! #GOIxCRB#Brasileirão2021 pic.twitter.com/8oubrEDT9f — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) June 16, 2021

Já a equipe alagoana caiu para a quinta posição da classificação, com sete pontos, após o revés fora de casa.

O gol do triunfo do Esmeraldino saiu aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Élvis cobrou falta para Bruno Mezenga cabecear com eficiência.

O Goiás volta a entrar em campo pela competição nacional na próxima sexta-feira (18), quando mede forças com o Brasil de Pelotas. Um dia depois o CRB visita o Vasco da Gama no estádio de São Januário.

Empate no Batistão

Também na noite desta terça, Confiança e Brasil de Pelotas não passaram do 1 a 1. Na partida realizada no Batistão, os visitantes saíram na frente graças a gol contra de Victor Sallinas. Mas o Dragão garantiu a igualdade final com Neto Berola.

