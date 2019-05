Goiás tenta terceiro triunfo seguido para se aproximar dos líderes do Brasileirão

Buscando o terceiro triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro para se aproximar dos primeiros colocados, o Goiás enfrenta o CSA nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela sexta rodada. O técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com Júnior Brandão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e com o meia Léo Sena, com uma lesão na coxa.

Com isso, o treinador dará uma chance para Kayke mostrar porque merece ser titular da equipe esmeraldina. Já no meio de campo, Yago Felipe foi confirmado por Claudinei Oliveira, que não escondeu o jogo e revelou os 11 jogadores que iniciarão o duelo.

“Kayke sempre se mostrou um cara muito maduro, muito tranquilo, e lógico querendo fazer os gols, querendo ganhar. A gente sabe que o atacante vive de gols e não é só ele que tem que fazer os gols. Gol de qualquer um vale a mesma coisa, um gol do 9 não vale dois né, vale um igual dos outros. Então o Junior Brandão ou o Kayke jogarem, ou não, não depende só da questão dos gols, depende da questão do jogo”, disse Claudinei Oliveira.

O treinador ainda exaltou a força do grupo: “A gente tem de lutar até o final, isso eu passo para os jogadores desde que cheguei. Só a preparação física não dá isso. Mas a questão mental faz a diferença, é querer buscar. Nosso elenco é competitivo. A dificuldade desanima, mas nosso time não desanima”, garantiu.

Vindo de triunfos contra Ceará (2 a 1) e Botafogo (1 a 0), o Goiás aparece com nove pontos na tabela de classificação, distante mesmo só do líder Palmeiras, que tem 16.