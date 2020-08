Goiás tem 10 testes positivos de Covid e tentar adiar jogo com o São Paulo Resultados da bateria de testes feita na sexta-feira chegou ao Esmeraldino apenas na manhã deste domingo. Oito dos dez contaminados seriam titulares nesta tarde

O Goiás deseja adiar a partida contra o São Paulo, marcada inicialmente para as 16h deste domingo, no Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O clube soube nesta manhã que 10 das 26 pessoas testadas na última sexta-feira estão contaminadas com a Covid-19.

Dos 26 testados, 23 são jogadores relacionados e concentrados para a partida. Dos dez contaminados, oito começariam o duelo contra o Tricolor como titulares.

O Goiás informa que uma primeira bateria de testes foi realizada na quinta-feira, mas invalidada devido a uma falha do laboratório escolhido pela CBF – a entidade é a responsável pelos testes de todas as equipes antes de cada rodada.

Com isso, os testes foram refeitos na sexta-feira e o não houve tempo hábil para os resultados ficarem prontos 24 horas antes do apito inicial, como pede o protocolo. Segundo o clube, os resultados chegaram apenas às 8h30 deste domingo.

A CBF ainda não se manifestou sobre o caso. O São Paulo aguarda.

