Goiás supera o América-MG em duelo de rebaixados do Campeonato Brasileiro

Já rebaixados, Goiás e América-MG encerraram suas campanhas na Série A do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira. Jogando em casa, no Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), o time esmeraldino venceu por 1 a 0, com gol de Luís Oyama, em bela jogada coletiva ainda no primeiro tempo.

Se não pôde evitar o rebaixamento, o Goiás ao menos encerrou a sequência de cinco derrotas, terminando a competição em 18º lugar com 38 pontos. Em 38 jogos, foram nove vitórias, 11 empates e 18 derrotas, com 36 gols marcados e 53 sofridos.

O América, que vinha de uma heroica vitória diante do Bahia, por 3 a 2, encerrando jejum de 15 jogos, volta a perder e se despede na última colocação (20º) com 24 pontos. Em 38 jogos, foram cinco vitórias, nove empates e 24 derrotas. O time mineiro marcou 42 gols e sofreu 81, pior defesa do campeonato.

O Goiás começou o jogo mostrando que queria encerrar a temporada com vitória. Teve duas bolas na trave nos primeiros minutos. Uma com Guilherme Marques, em chute da direita que acertou a trave oposta, e outra com Bruno Melo que cabeceou no travessão após escanteio.

O América respondeu com Renato Marques, que chutou de fora da área e quase fez um golaço se não fosse grande defesa de Tadeu. Ele voltaria a defender chute cruzado, dentro da área, do atacante.

Até que aos 32 minutos o Goiás abriu o placar com um golaço. Anderson Oliveira recebeu de costas na esquerda e tocou de letra para Pedrinho, que devolveu de calcanhar. Anderson avançou e rolou para trás, encontrando Luís Oyama, que finalizou da meia-lua, no cantinho.

O ritmo no segundo tempo diminuiu bastante. O América foi quem mais tentou e teve duas chances perigosas. Renato Marques chutou forte de fora da área, mas para fora. Depois, em jogada de escanteio, Júlio cabeceou bem, mas por cima. O Goiás segurou a pressão no fim e confirmou a vitória na despedida da Série A.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 0 AMÉRICA-MG

GOIÁS – Tadeu; Maguinho, Lucas Halter (Mina), Edu e Bruno Melo (Xavier); Willian Oliveira, Morelli (Dodô), Luís Oyama e Guilherme Marques (Simioni); Pedrinho e Anderson Oliveira (Halerrandrio). Técnico: Mário Henrique (interino).

AMÉRICA-MG – Jori; Daniel Borges, Júlio, Éder (Jhow) e Danilo Avelar (Paulinho); Lucas Kal (Breno), Juninho (Yago Santos), Rodriguinho e Alê (Yago Souza); Adyson e Renato Marques. Técnico: Diogo Giacomini (interino).

GOL – Luís Oyama, aos 32 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Willian Oliveira e Simioni (Goiás). Breno e Adyson (América).

ÁRBITRO – Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA – R$ 19.000,00.

PÚBLICO – 793 pagantes (1.996 presentes).

LOCAL – Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).





