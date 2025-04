Goiás se reabilita, vence o Botafogo fora e casa e cola no G-4 da Série B

No duelo que encerrou a quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás foi até Ribeirão Preto e se reabilitou na competição. O time goiano contou com gol de Anselmo Ramon para vencer o Botafogo por 1 a 0, nesta segunda-feira, no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, e colou no grupo de acesso.

Com a vitória, o Goiás chegou a 10 pontos e aparece em quinto lugar, empatado com Coritiba e Vila Nova, quarto e terceiro colocados respectivamente, mas em desvantagem nos critérios de desempate. O CRB é o sexto e também tem 10 pontos. Já o Botafogo segue sem vencer na Série B e abre a zona de rebaixamento, em 17º, com apenas dois pontos.

O Botafogo teve que abrir mão da sua estratégia nos primeiros minutos, quando perdeu o atacante Jefferson Nem por lesão. Apesar da entrada do ala Jeferson, o time perdeu terreno e viu o Goiás tomar conta da partida, com jogadas em profundidade e cruzamentos na área, dando trabalho para a defesa paulista.

Apesar do domínio goiano, a primeira grande chance saiu dos donos da casa, em chute de fora da área de Milhorim, defendido por Tadeu. Na reta final, o Goiás foi letal no contra-ataque. Anselmo Ramon puxou o contragolpe e concluiu o cruzamento de Paulinho, abrindo o placar aos 44 minutos. O Botafogo por pouco não respondeu de imediato, mas Pablo Thomaz, sem goleiro, mandou para fora.

O Botafogo retornou melhor para o segundo tempo, ainda mais com mudanças que deixaram o time mais ofensivo. Trocando bastante passes, encontrava dificuldade para furar a defesa do Goiás, tendo seus cruzamentos e passes bloqueados. O time goiano era calmo e quando tinha a bola, não acelerava as jogadas, ditando o ritmo.

Com o passar do tempo, o desespero atrapalhava o Botafogo nas criações, com muitos passes e cruzamentos errados, o que facilitava a vida goiana, que ficou na espreita por um contra-ataque. Na reta final, satisfeito com o placar, o Goiás se fechou ainda mais e conduziu o resultado até o fim da partida. Por outro lado, o Botafogo deixou o campo vaiado pela torcida.

O Botafogo volta a campo no domingo, quando visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, às 18h30. Já o Goiás atua na segunda-feira, às 19h, contra o Avaí, em casa, no Hailé Pinheiro.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 1 GOIÁS

BOTAFOGO – Victor Souza; Alisson Cassiano, Carlos Eduardo (Carrillo) e Rafael Milhorim (Edson); Jonathan Cafu (William Lins), Dramisino; Sabit Abdulai, Leandro Maciel e Gabriel Risso; Pablo Thomaz (Pedro Tortello) e Jefferson Nem (Jeferson). Técnico: Márcio Zanardi.

GOIÁS – Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Lucas Lovat (Anthony); Marcão Silva (Gonzalo Freitas), Juninho (Jajá) e Rafael Gava; Welinton (Arthur Caike), Anselmo Ramon e Pedrinho (Baldória). Técnico: Vagner Mancini.

GOL – Anselmo Ramon, aos 44 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alisson Cassiano e Jonathan Cafu (Botafogo); Marcão Silva, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat (Goiás).

ÁRBITRO – Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

RENDA – R$ 41.050,00.

PÚBLICO – 1.840 presentes.

LOCAL – Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).