Goiás questiona o Atlético-MG pela venda do volante Léo Sena O jogador foi negociado pelo alvinegro com o Spézia-ITA

O Atlético-MG conseguiu vender o volante Léo Sena para o Spezia-ITA, após uma passagem relâmpago pelo Galo, sem ser aproveitado por Sampaoli, que pediu o jogador, então no Goiás. O alvinegro receberá 1,25 milhão de euros (R$ 8,1 milhão) pelos direitos do jogador. O clube mineiro é detentor de 80% dos direitos e terá de repassar 20% do valor ao Goiás.

Mas, apesar de ter um valor garantido pelo jogador, o clube Esmeraldino reclamou e ameaçou acionar a FIFA, pois o negócio foi feito sem consultar a equipe goiana, que esperava manter os direitos econômicos e obter um lucro futuro e maior com Léo Sena. .

O Goiás também questiona que o Galo acertou com os italianos receber 10% de uma futura venda do jogador, caso ocorra. Por isso o time goiano mandou uma notificação extrajudicial ao Atlético sobre o caso.

O jurídico alvinegro argumentou que o contrato do jogador, feito em 2020, após a compra do seus direitos, por R$ 4 milhões na época, que o clube goiano receberia 20% de uma futura venda do atleta, sem que o Esmeraldino tivesse como ficar com os direitos do volante.

O Atlético-MG emitiu uma nota sobre o caso, reforçando que o Goiás tinha direito a 20% do valor total que o Atlético vendesse o volante Léo Sena. Confira.

Sobre o questionamento do presidente do Goiás Esporte Clube, em referência a suposto inadimplemento contratual correlato à transferência do atleta Léo Sena, ao Spezia Calcio, o departamento jurídico do Atlético esclarece que:

O Atlético tem a obrigação de pagar ao Goiás apenas o valor correspondente ao percentual de 20% da quantia total líquida a ser recebida junto à agremiação italiana.

Em notificação endereçada ao Goiás, o Clube Atlético Mineiro pontuou expressamente que existem limitações legais e regulamentares às demais pretensões aviadas pelo dirigente do clube goiano, a teor dos regulamentos da FIFA.Sobre os documentos da FIFA que trazem o referido entendimento, seguem os links:

– Regulamento sobre o Estatuto e Transferências de Jogadores: https://resources.fifa.com/image/upload/regulations-on-the-status-and-transfer-of-players-january-2021.pdf?cloudid=g1ohngu7qdbxyo7kc38e

– Manual da FIFA sobre “TPO” e “TPI”: https://img.fifa.com/image/upload/ypkyca98svbpfxu1nawu.pdf

