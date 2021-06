Goiás pega o Brasil-RS para se firmar no G4 e grudar na liderança da Série B

Invicto, o Goiás irá até Pelotas (RS) nesta sexta-feira, às 21h30, para encarar o Brasil-RS pela quinta rodada, se firmar no G4 – a zona de classificação – e grudar na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ao vencer o CRB, por 1 a 0, o Goiás pulou para a terceira colocação com oito pontos, a quatro do líder Náutico. São duas vitórias e dois empates. O Brasil-RS, por outro lado, segue sem vitória e ameaçado na zona de rebaixamento. O empate, por 1 a 1, com o Confiança, deixou o Brasil em 18.º lugar com dois pontos.

“Esse é um campeonato de pontos, não podemos esquecer disso, claro que queremos jogar bonito durante os 90 minutos, mas estamos em construção e temos muito a melhorar”, disse Pintado, técnico do Goiás.

O treinador não poderá contar com o atacante Diego, com uma lesão muscular. Dadá Belmonte, que entrou ao longo da última partida, é o favorito. Luan Dias e Vinícius Lopes correm por fora. Já Madison e Rezende brigam pela vaga de Breno, que segue fora após mal-estar antes do último jogo.

No Brasil-RS, o técnico Cláudio Tencati volta ao banco de reservas após cumprir suspensão. Em relação ao time, o zagueiro Ícaro foi expulso na rodada passada e será desfalque. Héverton deverá assumir a posição. No meio-campo, Lucas Santos estreou bem e deve seguir como titular. Paulo Victor e Júnior Viçosa seguem em isolamento por causa da Covid-19.

