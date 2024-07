Goiás pega lanterna Guarani para tentar voltar a colar no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2024 - 5:00 Para compartilhar:

Vindo de duas derrotas seguidas, o Goiás tem uma missão complicada neste domingo para continuar na briga pelo G-4 – zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro. Pela 16ª rodada, visita o desesperado Guarani, no estádio Brinco de Ouro, às 16h. No outro duelo do dia, Botafogo-SP e Brusque fazem um confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento.

Nas duas últimas rodadas, o Goiás perdeu para a Chapecoense, por 2 a 1, em casa, e depois levou 2 a 0 do Operário, em Ponta Grossa (PR). Por isso, despencou na tabela, aparecendo na parte intermediária, com 21 pontos.

O Guarani segue na lanterna com apenas sete pontos. Em 15 jogos conquistou apenas uma vitória, tanto que está há 11 pontos de conseguir sair da zona de rebaixamento. Por isso, precisa demais da reabilitação para seguir com chances de se salvar. O time paulista também não vence há 11 rodadas.

Mais tarde, às 18h30, Botafogo-SP e Brusque jogam no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Os donos da casa somam 17 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. Além disso, não vence há três jogos e vem de duas derrotas seguidas, a última para o CRB, por 4 a 1, em Maceió (AL). Já o rival aparece logo abaixo, com 14, e vem de incríveis cinco empates seguidos.

Confira os jogos da 16ª rodada da Série B:

DOMINGO

16h

Guarani x Goiás

18h30

Botafogo-SP x Brusque