Goiás pede ao Ministério da Agricultura extensão do período de plantio de soja

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/12/2023 - 13:05 Para compartilhar:

São Paulo, 21 – A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) pediu ao Ministério da Agricultura a prorrogação do prazo de semeadura da soja no Estado. Em nota, a agência pede que o prazo seja estendido em dez dias, até 12 de janeiro. “Isso ajudaria o produtor rural, que tem sofrido com as condições climáticas adversas”, justifica em nota o presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos.

O pedido ainda precisa ser avaliado pelo Ministério, que é responsável pela definição do calendário de safra em território nacional.

A Agrodefesa lembra que, para 2023/2024, o período estabelecido para a semeadura era, inicialmente, de 25 de setembro a 31 de dezembro, sendo prorrogado posteriormente até 2 de janeiro pelo Ministério.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias