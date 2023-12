Goiás não se acerta com Maurício Barbieri e anuncia o técnico Zé Ricardo para 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/12/2023 - 15:44 Para compartilhar:

O Goiás surpreendeu sua torcida nesta segunda-feira de Natal ao anunciar o técnico Zé Ricardo para a missão de reconduzir a equipe à elite nacional em 2024. Depois de ter negociações avançadas com Maurício Barbieri, o clube esmeraldino fechou com o comandante demitido do Cruzeiro.

“Zé Ricardo é o novo técnico do Verdão! O Treinador tem em seu perfil os valores que seguem as premissas estabelecidas neste novo projeto de futebol do Goiás Esporte Clube. Consistência, ao dirigir nos últimos anos alguns dos maiores clubes do futebol brasileiro (Flamengo, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Internacional e Cruzeiro) além de experiências no exterior (Japão e Catar)”, frisou o clube.

Apesar de destacar as passagens por diversos gigantes nacionais, o Goiás não revelou que em nenhuma das equipes citadas, Zé Ricardo conseguiu um ano de trabalho, ora por ser demitido após fracassos, ora por pedido de demissões.

“O técnico terá toda confiança do clube para um que haja desenvolvimento a longo prazo do departamento de futebol da instituição. Seja bem-vindo, Zé Ricardo!”, completou o Goiás, garantindo que dará tempo para o comandante desenvolver seu trabalho.

No Cruzeiro, por exemplo, o comandante ficou somente 10 partidas. Acabou demitido após revés de 1 a 0 diante do Coritiba, por causa da aproximação da faixa de queda. Foram somente três vitórias, dois empates e cinco derrotas com o time mineiro. Em Goiânia, o técnico formará o grupo para 2024 sob garantias que terá tempo para desenvolver seu trabalho.

