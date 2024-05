Goiás goleia Botafogo-SP e soma mais uma partida de invencibilidade na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/05/2024 - 21:07 Para compartilhar:

O Goiás manteve a invencibilidade na Série B, ao golear, neste sábado, o Botafogo-SP, por 4 a 0, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), em duelo válido pela sexta rodada.

O ‘volante artilheiro’ Marcão Silva fez dois gols, ambos no primeiro tempo, e, agora, divide a artilharia da Série B com Gustavo Coutinho, do Sport, com quatro gols cada. Ángelo Rodríguez e Thiago Galhardo deram números finais ao confronto na segunda etapa.

Na tabela de classificação, o Goiás foi aos 14 pontos. Em seis jogos, o time goiano venceu quatro e empatou dois. O Botafogo-SP, por sua vez, segue sem vencer na competição, por isso, está na parte debaixo da tabela com quatro pontos ganhos e um retrospecto de quatro empates e duas derrotas. Dependendo dos outros resultados pode terminar a rodada na lanterna.

Jogando em casa, o Goiás dominou as jogadas ofensivas do primeiro tempo e praticamente não foi ameaçado, tanto que construiu uma boa vitória parcial antes mesmo do intervalo. Abriu o placar aos 23 minutos. Welliton invadiu a área e cruzou rasteiro. No primeiro momento, Thiago Galhardo tentou de letra, mas o goleiro fez a defesa. No rebote, Marcão Silva apareceu de surpresa e só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede.

Aos 39, o time goiano ampliou o placar em um contra-ataque avassalador. Welliton fez mais uma boa jogada e cruzou rasteiro, desta vez, na medida para o próprio Marcão Silva aparecer entre os zagueiros e soltar o pé, em um chute indefensável. Na volta do intervalo, o Botafogo-SP esboçou uma reação nos primeiros minutos e criou uma boa chance logo aos dois. Robinho arriscou um chute de longa distância e a bola saiu tirando tinta da trave de Tadeu. Já aos 16, o Goiás voltou a balançar as redes com Edson, mas ele estava impedido no começo do lance e o árbitro invalidou o gol.

Mas, aos 24, Ángelo Rodríguez foi às redes. Juninho encontrou o atacante entre os zagueiros, que chutou de bico e contou com uma falha do goleiro Michael para ver a bola morrer no fundo das redes.

Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado e deu tempo para o time da casa ainda marcar o quarto gol. Após chute à queima roupa, o goleiro deu rebote e Thiago Galhardo, na pequena área, só completou para as redes, aos 44 minutos.

Os dois times terão mais de uma semana de preparação até a próxima rodada, afinal voltam a campo no dia 27, segunda-feira, em duelos válidos pela sétima rodada da Série B. Às 19h, o Goiás visita o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Mais tarde, às 21h, o Botafogo-SP recebe o Novorizontino para um duelo paulista no estádio Santa Cruz.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 4 X 0 BOTAFOGO-SP

GOIÁS – Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson e David Braz (Halerrandrio); Diego (Douglas Borel), Marcão Silva, Juninho, Thiago Galhardo e Sander (Cristiano); Welliton (Wellington) e Breno Herculano (Ángelo Rodríguez). Técnico: Márcio Zanardi.

BOTAFOGO-SP – Michael; Wallison, Ericson (Robinho), Lucas Dias e Jean Victor (Patrick Brey); Matheus Costa, Fillipe Soutto (João Costa) e Matheus Barbosa (Gustavo Bochecha); Emerson Ramon, Leandro Pereira (Willian Gabriel) e Douglas Baggio. Técnico: Paulo Gomes.

GOLS – Marcão Silva, aos 23 e aos 39 minutos do primeiro tempo. Ángelo Rodríguez, aos 24, e Thiago Galhardo, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Matheus Barbosa (Botafogo-SP).

ÁRBITRO – Márcio dos Anos Oliveira (AL).

RENDA – R$ 126.490.00.

PÚBLICO – 6.462 pagantes (6.649 total)

LOCAL – Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).