Goiás enfrenta Coritiba no Couto Pereira para continuar vivo no Brasileirão

O Goiás sabe que não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória nesta quarta-feira para continuar sonhando em se manter na elite do Brasileiro. A partir das 20h30, o time faz um confronto direto na briga contra o rebaixamento com o Coritiba, no estádio Couto Pereira, pela 28.ª rodada.

A vitória sobre o Sport, por 1 a 0, fez o Goiás subir para a 18.ª colocação, com 23 pontos, deixando a lanterna com o Coritiba, que tem 21. O Bahia é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 28.

Eleito presidente em 30 de novembro, Paulo Rogério Pinheiro se reuniu com o elenco na terça-feira e anunciou o pagamento dos salários atrasados. Jogadores e funcionários estavam sem receber a folha de novembro e parte do 13.º.

Em relação ao time que vai entrar em campo, os técnicos Augusto César e Gláuber Ramos não poderão contar com o experiente atacante Fernandão, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Sport. Vinícius Lopes será o substituto.

“Estamos encarando como uma final. Todo jogo está sendo uma final, só que esse não podemos perder, porque estamos próximos de sair (da zona de rebaixamento). Então será muito importante”, disse Vinícius Lopes.

Nesta terça-feira, o Goiás comunicou que o lateral-direito Taylon testou positivo para a covid-19 e já iniciou o período de isolamento. O prata da casa, porém, não vinha sendo muito aproveitado e por isso não será necessário fazer mudanças na escalação.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS – Tadeu; David Duarte, Fábio Sanches e Heron; Shaylon, Ariel Cabral, Breno, Douglas Baggio e Jefferson; Rafael Moura e Vinícius Lopes. Técnico: Gláuber Ramos.

