Goiás empata com Bragantino e está rebaixado à Série B pela sexta vez

O Goiás apenas empatou com o Bragantino, no Estádio da Serrinha, na noite deste domingo (21) em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O 0 a 0 confirmou o rebaixamento do Esmeraldino, que, com 37 pontos, está na 17ª posição, mas não pode mais sair do Z4, já que o Fortaleza, atual 16º colocado, tem 41.

Pelo lado do Bragantino, a igualdade acabou com as possibilidades de se classificar à fase preliminar da Copa Libertadores da próxima temporada. Assim, o Massa Bruta vai disputar a Sul-Americana.

Na última rodada, quinta-feira (25), o Bragantino encerra a participação no Campeonato enfrentando o Grêmio, no Estádio Nabi Abi Chedid, e o Goiás vai até o Estádio de São Januário para pegar o Vasco.

Confira a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.

