Goiás e Coritiba fazem duelo dos desesperados no Campeonato Brasileiro

Goiás e Coritiba fazem o duelo dos desesperados nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos estão dentro da zona de rebaixamento. Somente o time goiano poderá deixar a zona da degola ao fim desta rodada.

O time da casa ocupa a 17ª colocação, com 11 pontos, e vem de derrota para o Red Bull Bragantino por 2 a 0. O que motiva o clube é que já garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A expectativa é de que, caso repita as exibições do torneio continental, poderá deixar a zona de risco do Brasileirão nas próximas rodadas.

Já a situação do Coritiba é delicadíssima. O time paranaense é o único que ainda não venceu. Foram quatro pontos em 12 rodadas, o que fez com que apareça na lanterna. O último colocado do Brasileirão não vence há 18 partidas.

O técnico Armando Evangelista terá reforços no lado do Goiás. Os laterais Maguinho e Sander retornam, assim como o atacante Matheus Peixoto. Eles treinaram, respectivamente, nos lugares de Bruno Santos, Hugo e Diego Gonçalves.

Por outro lado, o treinador não terá o meia Diego e o atacante Vinícius, ambos vetados pelo departamento médico. O treinador indicou uma dúvida, entre Willian Oliveira e Guilherme Marques.

“Estamos vindo de uma viagem longa. Um jogo muito difícil pela Sul-Americana. Agora viramos a chave. Nós voltamos para o Brasileiro. O Coritiba vem sem vitória, mas sabemos da qualidade que tem lá. Sabemos dos jogadores que estão lá vestindo a camisa. A dificuldade vai ser tremenda. Jogo muito difícil. Mas sabemos que temos que pontuar. Assim como eles, nós precisamos pontuar. Acredito que vai ser um jogo muito bom. Um jogo lá e cá, pois os dois precisam pontuar”, disse Willian Oliveira.

Do outro lado, o técnico interino Thiago Kosloski, que assumiu o clube com a saída de Antônio Carlos Zago, abriu mão do esquema com três zagueiros e confirmou uma dupla defensiva com Kuscevic, ex-Palmeiras, e Thiago Dombroski.

O treinador também terá problemas, já que não contará com Natanael e Bruno Gomes, suspensos. Com isso, Diogo Batista treinou na lateral, enquanto que Matheus Bianqui completou o meio de campo. No ataque, Robson retorna após cumprir suspensão.

“Estou à disposição do Coritiba e trabalhamos para apresentar o melhor futebol possível. Precisamos encerrar essa série negativa para buscarmos algo a mais na competição”, disse o interino, na tentativa de animar seus jogadores.

