Goiás e Ceará se enfrentam e defendem série invicta no Brasileirão

Goiás e Ceará estão na zona intermediária da tabela do Campeonato Brasileiro e fazem confronto direto neste domingo, às 16h. Vindo de séries invictas, os dois almejam melhores posições e se enfrentam no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), pela 11ª rodada.

O Goiás está invicto há três jogos, com uma vitória e dois empates. Com isso, soma 13 pontos e iniciou a rodada em 13º lugar. Dentro de casa, o time ainda não foi batido, tendo uma vitória e três empates.





O Ceará não perde há mais tempo: seis jogos, sendo duas vitórias e quatro empates. Também tem 13 pontos e iniciou a rodada em 12º lugar, última posição que garante vaga à Sul-Americana. Fora de casa, tem três vitórias, dois empates e uma derrota.

O técnico Jair Ventura tem dois retornos para montar o Goiás. Elvis e Caio Vinícius cumpriram suspensão diante do Fortaleza e estão à disposição. Mas há também desfalques e dúvidas. O meia Matheusinho, com lesão grave no joelho, não joga mais na temporada. Diego também está machucado. Nicolas, Apodi e Sidimar são outras dúvidas, todos por lesões.

Depois de três jogos fora de casa, sendo um pela Copa do Brasil, Jair Ventura espera que o apoio da torcida faça a diferença. “Agora é fazer o dever de casa. Quero convocar a torcida esmeraldina para lotar a Serrinha. A gente sabe da nossa força, estamos invictos no Campeonato Brasileiro. Com a presença da torcida fica mais fácil. Tenho certeza que quem acompanha o Goiás está orgulhoso pela entrega e dedicação”, ressaltou.

Já o Ceará foi pego de surpresa com a saída do técnico Dorival Júnior, que aceitou proposta do Flamengo. Há expectativa para que um novo treinador assuma o time rapidamente. Enderson Moreira é o favorito, mas sofre resistência da torcida que se manifestou nas redes sociais. Por enquanto, o interino será Pedro Sotero, auxiliar técnico permanente.

O time terá dois desfalques certos, porque Nino Paraíba e Rodrigo Lindoso levaram o terceiro cartão amarelo. Michel é opção para a lateral-direita, enquanto Fernando Sobral deve entrar no meio-campo.