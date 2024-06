Goiás desafia os 100% do Mirassol como mandante para retomar a liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2024 - 6:30 Para compartilhar:

O Goiás terá a chance de retomar a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, às 19h, visita o Mirassol no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela nona rodada.

Na última rodada, o time goiano superou o Sport por 3 a 0 em casa, onde tem 100% de aproveitamento. Como visitante, já disputou quatro jogos, com uma vitória, dois empates e uma derrota. Com 17 pontos, o Goiás é um dos integrantes do G-4, mas está atrás do América-MG, com 18, após ganhar por 2 a 0 da Ponte Preta.

Para voltar à liderança, porém, precisará derrubar o 100% do Mirassol em casa. O time paulista já venceu quatro jogos, marcou dez gols e sofreu apenas três. Com 14 pontos, busca colar ou até mesmo entrar no G-4, motivado após vencer o Guarani por 3 a 0 na última rodada.

Assim, o único jogo restante da nona rodada será entre CRB e Botafogo-SP, adiado por conta da participação do time alagoano na final da Copa do Nordeste, onde perdeu o título para o Fortaleza nos pênaltis (5 a 4) após ganhar no tempo normal por 2 a 0 e deixar igual o placar agregado. Este jogo ainda está sem uma nova data definida.