Goiás derrota Coritiba em casa e reassume a liderança da Série B

Em confronto direto na parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás fez uma grande atuação, venceu o Coritiba por 1 a 0 neste sábado e reassumiu a liderança. A partida, válida pela sétima rodada, foi disputada no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).

O Goiás controlou as ações durante os 90 minutos, criou diversas chances e só conseguiu balançar as redes aos 22 minutos do segundo tempo. Após cruzamento pela esquerda, Rafael Gava apareceu de cabeça e marcou o gol da vitória, premiando o domínio goiano.

Com o resultado, o Goiás engatou a terceira vitória consecutiva – já havia vencido Botafogo-SP e Avaí – e chegou aos 16 pontos, reassumindo a liderança. Mas pode ser alcançado no fim da rodada pelo rival Vila Nova, que tem 13 pontos e enfrenta o Remo fora de casa, na próxima quarta-feira.

O Coritiba, que buscava retornar ao G-4, permanece com 10 pontos na oitava colocação e acumula a segunda derrota seguida. Na rodada anterior, o time paranaense havia perdido por 2 a 1 para a Ferroviária, em Araraquara (SP).

O Goiás foi amplamente superior no primeiro tempo, impondo seu ritmo de jogo desde os minutos iniciais e controlando as ações ofensivas. O domínio se refletiu nas estatísticas: foram sete finalizações contra apenas uma do Coritiba nos 45 minutos iniciais. Faltou, porém, transformar a pressão em gols.

Anselmo Ramon, Lucas Ribeiro e Willian Lepo tiveram boas oportunidades para abrir o placar, mas desperdiçaram as chances – ora pecando na finalização, ora parando na defesa adversária. A equipe saiu de campo com um empate sem gols e sob vaias da torcida, impaciente com a falta de efetividade no ataque.

Apesar de recuado em boa parte do jogo, o Coritiba mostrou solidez defensiva e conseguiu se segurar mesmo sob pressão constante. E ainda teve um lampejo ofensivo, levando perigo em uma chegada isolada, mas não o suficiente para mudar o panorama do confronto.

O segundo tempo seguiu com o mesmo roteiro da etapa inicial: o Goiás dominando as ações, pressionando o adversário e desperdiçando boas oportunidades. Logo aos 14 minutos, perdeu a chance mais clara da partida até então. Anselmo Ramon acionou Juninho pela direita, que cruzou na medida para Welliton. Sozinho, de frente para o gol, o atacante se atrapalhou e mandou para fora.

O alívio veio aos 22 minutos e pelo alto. Juninho venceu a marcação pelo meio e tocou para Caito, que teve liberdade para cruzar da direita. Rafael Gava apareceu livre na área e cabeceou com precisão no canto esquerdo, sem chances para o goleiro, marcando o gol da vitória.

Mesmo após abrir o placar, o Goiás continuou no ataque, criou novas oportunidades, mas voltou a pecar na finalização. No fim, segurou o resultado e garantiu mais três pontos diante da torcida.

Pela oitava rodada da Série B, o Goiás entra em campo no domingo (18), às 18h30, contra o Paysandu, no Mangueirão, em Belém. Já o Coritiba joga apenas na segunda-feira (19), às 21h35, diante do América-MG, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Ficha técnica: Goiás 1 x 0 Coritiba

GOIÁS – Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Willian Lepo; Marcão Silva (Rodrigo Andrade), Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus (Gonzalo Freitas), Anselmo Ramon (Arthur Caíke) e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini.

CORITIBA – Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca (João Almeida); Filipe Machado, Sebastián Gómez (Vini Paulista) e Josué; Wallisson (Nicolas Careca), Lucas Ronier (Carlos de Pena) e Gustavo Coutinho (Junior Brumado). Técnico: Denis Iwamura (auxiliar).

GOL – Rafael Gava, aos 22 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO – Marcão Silva (Goiás).

ÁRBITRO – Jonathan Benkenstein (RS).

RENDA – R$ 150.790,00.

PÚBLICO – 8.205 pagantes.

LOCAL – Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).